GDR "Мать и дитя" интересны в долгосрочной перспективе - BCS Express

Бумаги ГК "Мать и дитя" представляют интерес для инвесторов в долгосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Сильное снижение (минус 4,5% по итогам торгов в понедельник) после столь же стремительного роста укладывается в общую амплитуду колебаний бумаг "Мать и дитя". Расписки компании остаются интересными в долгосрочной перспективе, но инвестор должен быть готов к тому, что волатильность в инструменте останется крайне высокой. Сильные движения могут происходить без корпоративных новостей", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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