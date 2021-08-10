Вероятен рост котировок нефти на торгах во вторник - ПСБ

Вероятен рост котировок нефти марки Brent в течение торговой сессии во вторник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Лящук.

"Котировки нефти марки Brent во вторник восстанавливаются после распродаж во время предыдущей торговой сессии. Участники рынка ожидают, что уверенный спрос на нефтепродукты в США в настоящий момент сохраняется. Это может отразиться в еженедельной статистике по запасам нефти и нефтепродуктов, по которым данные от API будут опубликованы во вторник. Полагаем, что в течение дня котировки нефти марки Brent продолжат расти и протестируют отметку $70 за баррель", - указывает эксперт ПСБ.

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