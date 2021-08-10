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10 августа 2021 года 09:30
Вероятен рост котировок нефти на торгах во вторник - ПСБ
Вероятен рост котировок нефти марки Brent в течение торговой сессии во вторник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Лящук. "Котировки нефти марки Brent во вторник восстанавливаются после распродаж во время предыдущей торговой сессии. Участники рынка ожидают, что уверенный спрос на нефтепродукты в США в настоящий момент сохраняется. Это может отразиться в еженедельной статистике по запасам нефти и нефтепродуктов, по которым данные от API будут опубликованы во вторник. Полагаем, что в течение дня котировки нефти марки Brent продолжат расти и протестируют отметку $70 за баррель", - указывает эксперт ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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