Цена нефти может вернуться в диапазон $70-75/барр. в ближайшие дни - "Фридом Финанс"

Цена нефти марки Brent может вернуться в диапазон $70-75 за баррель в ближайшие дни, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Снижение цены на нефть марки Brent ниже психологически значимой отметки в $70 за баррель было обусловлено сокращением импорта в Китае. В то же время стоит отметить, что объем импорта нефти в целом характеризуется достаточно высокой волатильностью. Также стоит учитывать, что спрос на углеводороды, вероятнее всего, будет расти. Однако потребление нефти и нефтепродуктов в текущем десятилетии может стабилизироваться или даже сократиться лишь при условии, что в Китае будет реализована программа по переводу автомобильного парка на электроэнергию. Впрочем, отмечаемая в настоящее время реакция рынка не связана со среднесрочными планами по увеличению рынка EV. Как следствие, в ближайшие дни цена на нефть может вернуться в диапазон $70-75 за баррель", - указывает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Георгий Ващенко.

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