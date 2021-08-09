Текущий уровень цен на золото и серебро - не повод для покупок - Julius Baer

Покупать золото и серебро в настоящее время не стоит, спрос на защитные активы еще будет снижаться, говорится в комментарии Julius Baer.

"Рынки золота и серебра сфокусировались на экономических перспективах. Пятничный отчет по рынку труда США оказался лучше ожиданий и спровоцировал распродажу, которая в понедельник утром вылилась в резкий обвал (цены временно упали ниже $1700 и $23 за унцию соответственно). Мы не рассматриваем текущие уровни как повод для покупки ни для золота, ни для серебра. По мере восстановления глобального роста спрос на защитные активы будет снижаться, что приведет к некоторому падению цен", - отмечает руководитель исследовательской группы Next Generation Карстен Менке.

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