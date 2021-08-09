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09 августа 2021 года 13:59
BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Газпром", "АЛРОСА", ВТБ, "Северсталь" и "РусАл", говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперты снова оставили в фаворитах "Газпром" - российскую транснациональную энергетическую компанию, более 50 % акций которой принадлежит государству. Катализаторы для бумаги, по мнению аналитиков - улучшение консенсуса по прибыли за 2021 год и завершение строительства "Северного потока 2"). Потенциальный сюрприз по дивидендам был реализован в середине апреля. Снова в топ-списке и ВТБ - российский универсальный коммерческий банк c государственным участием. "Сильные результаты за II квартал 2021 года по МСФО указывают на продолжение позитивных трендов. Годовой ориентир чистой прибыли составляет 295 млрд руб., а коэффициент дивидендных выплат подтвержден на уровне 50%, что обеспечивает дивидендную доходность 11%", - отмечают в инвесткомпании. "Недавнее повышение цен "АЛРОСА" должно стать мощным фактором поддержки для продаж компании. Высокий спрос на бриллианты в США также оказывает положительное влияние на рынок алмазов. По данным Rapaport, хороший спрос сохраняется и в Бельгии, несмотря на летнее затишье. В Индии производители продолжают наращивать темпы производства бриллиантов на фоне позитивных настроений в США, - отмечают эксперты. - Эти факторы, наряду с сохраняющимся дефицитом запасов у производителей и огранщиков, должны обеспечить уверенные операционные показатели "АЛРОСА" (по крайней мере в ближайшем будущем). Потенциальная сезонная активизация мирового спроса на алмазы ближе к зиме должна оказать дополнительную поддержку продажам компании". "Северсталь" сохраняет привлекательность с M2M P/E 3,1x и дивидендной доходностью по M2M 22% с учетом экспортной пошлины 15% и потенциального снижения внутренних цен на сталь на 15%, указывают в BCS Global Markets. "Экспортные же цены на сталь, на наш взгляд, не должны снизиться и даже могут восстановиться, принимая во внимание решение Министерства финансов Китая отменить возврат 13% НДС при экспорте 23 видов стальной продукции и повысить экспортные пошлины для чугуна и феррохрома с 1 августа. Кроме того, власти Китая перешли на политику сокращения объемов производства вместо ограничения мощностей в рамках планов снижения выбросов углекислого газа, что может поддержать экспортные и, в итоге, внутренние цены", - пишут аналитики. "РусАл" - лидер в мировом производстве алюминия, сейчас фундаментально недооценен. Стремительный рост цен на алюминий (+27% в I полугодии 2021 года) может способствовать повышению EBITDA более чем в два раза. Хотя UC Rusal больше других пострадает от введения новых экспортных пошлин в России, основная часть негативного эффекта уже, вероятно, отыграна, поскольку влияние на рыночную капитализацию компании, по нашим оценкам, не превысит 3%", - отмечают в инвесткомпании. Кроме того, указывают аналитики, поддержку должно оказать потенциальное снижение долговой нагрузки: UC Rusal может сократить чистый долг более чем на 35% в этом году за счет $1,4 млрд, полученных по итогам выкупа своих акций "Норильским никелем". В целом эксперты ожидают сильных финансовых результатов за I полугодие 2021 года по МСФО, что должно привести к ререйтингу. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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