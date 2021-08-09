Пробой ценой нефти уровня $67,5 может привести к снижению в диапазон $64,5-66/барр. - BCS Express

Пробой котировками нефти марки Brent уровня в $67,5 за баррель может привести к снижению в диапазон $64,5-66 за баррель, говорится в комментарии BCS Express.

Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник теряют более 4% на фоне сохраняющейся тревожности из-за вспышки COVID-19 в Азии, констатируют эксперты инвесткомпании. В Китае, потребляющем около 15% от всей нефти мира, из-за распространения штамма COVID-19 "дельта" в августе было серьезно ограничено междугороднее и международное сообщение, а в крупных городах наблюдается падение автомобильного трафика до 30%. Новые локдауны угрожают замедлением деловой активности и падением спроса на топливо.

Дополнительное давление обеспечивает скачок доллара США, указывают аналитики BCS Express. После пятничной сильной статистики по рынку труда индекс доллара DXY подскочил на 0,6%. Рост доллара делает нефть более дорогой для держателей других валют, поэтому для нефтяных цен он традиционно считается негативным сигналом.

"На сессии в понедельник отметка $67,5 за баррель, минимум с конца мая, может выступить уровнем поддержки и сдержать дальнейшее снижение. Однако при ее пробое следующей целью может выступить зона $64,5-66 за баррель нефти марки Brent", - указывают эксперты инвесткомпании.

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