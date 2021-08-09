Рубль вряд ли укрепится ниже 73 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля к доллару вряд ли сможет вновь опуститься ниже уровня в 73 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Опубликованные в пятницу сильные данные по рынку труда США усилили опасения скорого ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), что привело к укреплению доллара. В результате курс пары USD/RUB находится уже около 73,5 руб./$1. Дополнительный негатив связан и с падением нефтяных цен. Во многом динамика рубля на текущей неделе будет определяться данными по июльской инфляции в США. Высокий рост цен усилит опасения скорого ужесточения ДКП, что негативно скажется на рубле. При этом относительно низкая инфляция вряд ли приведет к ослаблению этих опасений - ФРС сейчас ограничивает именно рынок труда, а инфляция уже и так видится регулятору повышенной. Ожидаем, что до публикации ценовой статистики в среду курс USD/RUB вряд ли сможет вновь опуститься ниже 73 руб./$1", - указывают аналитики банка.

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