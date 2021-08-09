BCS Express рекомендует обратить внимание на акции Alphabet, Microsoft и Facebook

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Alphabet Inc. (Google), Microsoft Corp. и Facebook Inc., считают аналитики BCS Express.

"Если вы ищете "голубые фишки" на рынке акций США с сильным растущим трендом, то стоит обратить внимание на те, которые сохраняют лидерство на горизонте от года до трех. В наш топ-3 бумаг, которые довольно стабильно обгоняют рынок, вошли Alphabet (Google), Microsoft и Facebook. Это компании с хорошими свежими отчетами и высокими обновленными прогнозными ценами", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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