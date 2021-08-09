"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Dominion Energy

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Dominion Energy с прогнозной ценой $87,42 за штуку, что предполагает потенциал роста около 15% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Dominion Energy, одна из крупнейших электроэнергетических компаний США, 6 августа опубликовала результаты за второй квартал 2021 года.

Скорректированный EPS за апрель-июнь составил $0,76 (минус 7,32% г/г), что оказалось незначительно ниже консенсуса $0,77, отмечает эксперт Александр Ковалев. Негативный эффект на прибыль компании оказала планируемая продажа газового трубопровода Questar, финансовые потоки от эксплуатации которого относятся на прекращаемые операции и исключаются из скорректированного EPS (без учета данных операций скорректированная прибыль на акцию выросла на 4,11% г/г). Аналитик обращает внимание, что в остальном результаты компании удовлетворили менеджмент, который подтвердил прогноз по скорректированному EPS на 2021 год в диапазоне $3,7-$4.

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