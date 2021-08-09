ПСБ рекомендует держать бумаги ФосАгро с прогнозной ценой 4950 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать бумаги "ФосАгро" с прогнозной ценой 4950 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Опубликованные "ФосАгро" финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2021 года оказались сильными благодаря росту мировых цен на удобрения и ослаблению курса рубля. Показатели позволяют рассчитывать на неплохую дивидендную доходность. Рекомендуем держать бумаги, целевой уровень - 4950 рублей за штуку", - отмечают в ПСБ.

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