Вероятен рост доходности ОФЗ на 2-3 б.п. в понедельник - Sber CIB

Вероятен рост доходности ОФЗ на 2-3 б.п. в понедельник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Спрос нерезидентов на новые ОФЗ растёт. В пятницу доходность рублёвых бумаг повысилась на 2-3 б.п. на фоне роста долларовых ставок после отчета о рынке труда в США. В понедельник доходность ОФЗ снова умеренно поднимется, на 2-3 б.п., но при этом поддержку ОФЗ окажут опубликованные в пятницу данные о замедлении помесячной инфляции в РФ", - пишут эксперты инвестбанка.

Аналитики также отмечают, что в центре внимания инвесторов в понедельник будут комментарии представителей Федрезерва. "Если они окажутся жёсткими, то глобальный рост доллара продолжится, однако рубль после ослабления до 73,5 руб./$1 может получить поддержку благодаря высоким процентным ставкам денежного рынка и закрепиться на этом уровне", - указывают эксперты Sber CIB.

Игроки нефтяного рынка продолжают опасаться коронавируса, хотя фундаментальные показатели по-прежнему сильные. Утром котировки нефти марки Brent просели до $69 за баррель, но могут приблизиться к $70 за баррель, полагают в Sber CIB.

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