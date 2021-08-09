Возможно снижение цены нефти до $67,5/барр. - BCS Express

Возможно снижение цены нефти марки Brent до уровня $67,5 за баррель, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник утром снижаются в цене. Котировки обновили недельный минимум и движутся в направлении индикативной отметки $67,5 за баррель - минимума с начала лета. В районе этого уровня котировки могут получить поддержку и отскочить", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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