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09 августа 2021 года 09:38
Вероятно ослабление рубля до 73,9-74 руб./$1 в понедельник - BCS Express
Вероятно ослабление курса рубля к доллару до уровней 73,9-74 руб./$1 на торгах в понедельник, говорится в комментарии BCS Express. "Пара USD/RUB завершила прошлую неделю около отметки 73,5 руб./$1. Помимо слабой динамики сырьевых товаров негативное влияние оказало общее укрепление американского доллара ко всем ключевым мировым валютам. В понедельник ближайшим ориентиром и техническим препятствием наверху выступает район около 73,9-74 руб./$1", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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