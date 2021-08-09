Вероятно ослабление рубля до 73,9-74 руб./$1 в понедельник - BCS Express

Вероятно ослабление курса рубля к доллару до уровней 73,9-74 руб./$1 на торгах в понедельник, говорится в комментарии BCS Express.

"Пара USD/RUB завершила прошлую неделю около отметки 73,5 руб./$1. Помимо слабой динамики сырьевых товаров негативное влияние оказало общее укрепление американского доллара ко всем ключевым мировым валютам. В понедельник ближайшим ориентиром и техническим препятствием наверху выступает район около 73,9-74 руб./$1", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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