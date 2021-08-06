.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ViacomCBS
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 августа 2021 года 18:02
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ViacomCBS
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ViacomCBS Inc. с прогнозной ценой $50,5 за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста 21,2% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. ViacomCBS представил в целом неплохой финансовый отчет за второй квартал 2021 года, констатирует эксперт Игорь Додонов. Дивидендная доходность акций ViacomCBS составляет достаточно высокие по меркам сектора 2,3%. "Наш взгляд на дальнейшие перспективы ViacomCBS остается позитивным, при этом на первый план в качестве драйвера роста бизнеса продолжит выходить стриминговый сегмент. Отметим также, что ViacomCBS выглядит весьма недорогим по финансовым мультипликаторам. Компания вполне может стать объектом для поглощения со стороны какого-нибудь крупного медийного игрока", - отмечает Додонов. ViacomCBS - крупный многонациональный медиа-конгломерат. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-VIACOMCBS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
06 августа 2021 года 19:00
Акции Booking Holdings представляют интерес для долгосрочных инвесторов, прогнозная цена на горизонте года - $2700 за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Booking отчиталась за второй квартал значительно лучше общерыночных прогнозов. Таким образом, мы отмечаем,... читать дальше
.06 августа 2021 года 18:29
Вероятный диапазон торгов по индексу Мосбиржи в предстоящий понедельник - 3770-3870 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии в пятницу ускорили падение, что было особенно заметно по долларовому индикатору в связи с... читать дальше
.06 августа 2021 года 17:31
Котировки акций TripAdvisor Inc. могут подняться до уровня $60 за штуку на горизонте года, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Результаты TripAdvisor за второй квартал текущего года оказались лучше ожиданий инвесторов. В письме инвесторам менеджмент дал... читать дальше
.06 августа 2021 года 17:07
Рубль, вероятно, будет торговаться в середине диапазона 73,0-75,1 руб./$1 на следующей неделе, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Текущая неделя завершается окончанием покупки доллара Минфином в рамках бюджетного правила. Объемы стали рекордными и в этом году составили... читать дальше
.06 августа 2021 года 16:35
Разнонаправленные новостные тренды повысят волатильность котировок нефти в ближайшие недели, полагает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина. "Волатильность нефтяных котировок в ближайшие несколько недель повысится, учитывая два противоположных... читать дальше
.06 августа 2021 года 16:08
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "РусАгро", X5 Retail Group и "АЛРОСА" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "РусАгро" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2021 года 9 августа. "Операционные показатели... читать дальше
.06 августа 2021 года 15:32
Дивидендная доходность акций "ТГК-1" за 2021 год может превысить 10%, сообщается в аналитическом материале Sber CIB. Аналитики инвестбанка подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ТГК-1, потенциал роста котировок бумаг, по их мнению, составляет почти 50% на горизонте 12 месяцев. "Совокупные... читать дальше
.06 августа 2021 года 15:07
Акции Johnson & Johnson и Abbott Laboratories интересны для покупки в долгосрочный инвестиционный портфель, считает считает эксперт BCS Express Никита Покровский. Котировки бумаг показывали устойчивость в периоды спадов на рынке и в перспективе демонстрировали опережающий рост, отмечает... читать дальше
.06 августа 2021 года 14:25
Инвесторам стоит обратить внимание на акции CSX, Kansas City Southern, Union Pacific и Norfolk Southern - BCS Express
Инвесторам стоит обратить внимание на акции компаний-операторов железных дорог США - CSX Corporation, Kansas City Southern, Union Pacific Corp. и Norfolk Southern Corp., говорится в аналитическом материале BCS Express. "Акции компаний-операторов железных дорог США - выбор инвесторов, которые... читать дальше
.06 августа 2021 года 13:59
Акции Deutsche Telekom AG, одной из ведущих интегрированных телекоммуникационных компаний в мире, интересны для покупки в текущий момент, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". Эксперты выделяют следующие основные факторы в пользу данной идеи: - Высокая ожидаемая... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.