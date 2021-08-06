Рубль, вероятно, будет торговаться в середине диапазона 73-75,1 руб./$1 на следующей неделе - ПСБ

Рубль, вероятно, будет торговаться в середине диапазона 73,0-75,1 руб./$1 на следующей неделе, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Текущая неделя завершается окончанием покупки доллара Минфином в рамках бюджетного правила. Объемы стали рекордными и в этом году составили 13,5 млрд руб. в день на фоне высоких (относительно прогноза) цен на нефть. Завершение покупки валюты должно снять излишнее давление на рубль. Мы ожидаем, что на следующей неделе рубль будет испытывать коррекцию и ориентируемся на середину нашего целевого диапазона 73-75,1 руб./$1 даже при учете стабильных цен на нефть", - указывает эксперт ПСБ.

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