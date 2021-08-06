Акции Johnson & Johnson и Abbott интересны для покупки в долгосрочный портфель - BCS Express

Акции Johnson & Johnson и Abbott Laboratories интересны для покупки в долгосрочный инвестиционный портфель, считает считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

Котировки бумаг показывали устойчивость в периоды спадов на рынке и в перспективе демонстрировали опережающий рост, отмечает аналитик.

По мнению Покровского, к вопросу приобретения бумаг Eli Lilly and Co. необходимо вернуться позже - техническая картина сигнализирует о перекупленности.

Акции UnitedHealth Group ввиду рисков, преобладающих в данный момент на рынке, лучше рассмотреть для приобретения в рамках других экономических циклов, указывает Покровский. "Несмотря на то что акции позволяли заработать и получить большую устойчивость портфеля в прошлом, будущий результат не гарантирован", - пишет он.

Эксперт BCS Express обращает внимание, что стоит в любом случае внимательно следить за ситуацией на рынке и деятельностью компаний. "Чтобы защитить портфель от снижения, недостаточно приобретения одних лишь акций, даже если это бумаги защитного сектора, необходимо использовать и другие биржевые инструменты", - указывает он.

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