Инвесторам стоит обратить внимание на акции CSX, Kansas City Southern, Union Pacific и Norfolk Southern - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции компаний-операторов железных дорог США - CSX Corporation, Kansas City Southern, Union Pacific Corp. и Norfolk Southern Corp., говорится в аналитическом материале BCS Express.

"Акции компаний-операторов железных дорог США - выбор инвесторов, которые делают ставку на скорое восстановление экономики после пандемии. В объемах фрахт уже вернулся к доковидному уровню, и в условиях роста инфляции можно ожидать, что выручка компаний тоже будет расти. Средние и долгосрочные прогнозы по индустрии позитивны, а риски умеренны. Явного лидера среди этих эмитентов нет. Здесь можно найти и дивидендные истории, например, CSX Corporation, и "фишки" быстрого роста (Kansas City Southern), и просто бумаги c хорошим потенциалом (Union Pacific и Norfolk Southern)", - пишет эксперт инвесткомпании Валерий Емельянов.

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