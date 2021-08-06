Акции Deutsche Telekom интересны для покупки в текущий момент - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции Deutsche Telekom AG, одной из ведущих интегрированных телекоммуникационных компаний в мире, интересны для покупки в текущий момент, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты выделяют следующие основные факторы в пользу данной идеи:

- Высокая ожидаемая дивидендная доходность за 2021 год - более 3% в евро;

- Стабильный рост абонентской базы, выручки и денежного потока;

- 10%-дисконт по показателю FCF Yield относительно средних показателей по сектору;

- Активная разработка инновационных продуктов, в том числе создание платежной системы на основе блокчейна совместно с компанией Andreessen Horowitz.

Аналитики также обращают внимание, что Deutsche Telekom управляет несколькими дочерними предприятиями по всему миру, в том числе брендом мобильной связи T-Mobile в США. Более 60% выручки приходится на внешние для Германии рынки.

Согласно консенсус-прогнозу, отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции", потенциал роста цены бумаги на горизонте 12 месяцев превышает 20%.

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