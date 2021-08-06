Индекс S&P 500 проведет торги пятницы, вероятно, в диапазоне 4375-4425п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящие торги в пятницу, вероятно, в диапазоне 4375-4425 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков.

"Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Последние две недели индекс широкого рынка консолидируется. Индикатор RSI по-прежнему формирует тройную "медвежью" дивергенцию. Угроза краткосрочной коррекции сохраняется, но для реализации негативного сигнала индекс широкого рынка должен опуститься ниже уровня поддержки, расположенного на отметке 4370 пунктов. Ранее этот уровень был удержан "быками", поэтому склонность бенчмарка к росту сохраняется. Ближайшее сопротивление находится на уровне 4480 пунктов", - указывает Зубков в комментарии инвесткомпании.

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