.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль будет торговаться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 86-87 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 августа 2021 года 13:10
Рубль будет торговаться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 86-87 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 86-87 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. Индекс доллара к остальным валютам несколько подрос с начала месяца, до 92,3, что не могло не отразиться на курсе рубля, несмотря на растущую нефть, отмечает эксперт банка. Дальнейшая динамика доллара будет зависеть от американской статистики по рынку труда США. Зотов обращает внимание, что на курсе рубля негативно сказываются и ожидания валютных интервенций ЦБ РФ в рамках бюджетного правила, что может несколько ослабить российскую валюту. По-прежнему остается неясной ситуация с границами и путешествиями, связанная с коронавирусом и это сейчас главный фактор неопределенности на рынках, указывает аналитик. "На следующей неделе возможно ослабление курса рубля к доллару в связи с валютными интервенциями, в результате чего прогноз на следующую неделю будет таким: 73-74 руб./$1, 86-87 руб./EUR1", - полагает Зотов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
06 августа 2021 года 19:00
Акции Booking Holdings представляют интерес для долгосрочных инвесторов, прогнозная цена на горизонте года - $2700 за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Booking отчиталась за второй квартал значительно лучше общерыночных прогнозов. Таким образом, мы отмечаем,... читать дальше
.06 августа 2021 года 18:29
Вероятный диапазон торгов по индексу Мосбиржи в предстоящий понедельник - 3770-3870 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии в пятницу ускорили падение, что было особенно заметно по долларовому индикатору в связи с... читать дальше
.06 августа 2021 года 18:02
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ViacomCBS Inc. с прогнозной ценой $50,5 за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста 21,2% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. ViacomCBS представил в целом неплохой финансовый отчет... читать дальше
.06 августа 2021 года 17:31
Котировки акций TripAdvisor Inc. могут подняться до уровня $60 за штуку на горизонте года, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Результаты TripAdvisor за второй квартал текущего года оказались лучше ожиданий инвесторов. В письме инвесторам менеджмент дал... читать дальше
.06 августа 2021 года 17:07
Рубль, вероятно, будет торговаться в середине диапазона 73,0-75,1 руб./$1 на следующей неделе, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Текущая неделя завершается окончанием покупки доллара Минфином в рамках бюджетного правила. Объемы стали рекордными и в этом году составили... читать дальше
.06 августа 2021 года 16:35
Разнонаправленные новостные тренды повысят волатильность котировок нефти в ближайшие недели, полагает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина. "Волатильность нефтяных котировок в ближайшие несколько недель повысится, учитывая два противоположных... читать дальше
.06 августа 2021 года 16:08
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "РусАгро", X5 Retail Group и "АЛРОСА" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "РусАгро" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2021 года 9 августа. "Операционные показатели... читать дальше
.06 августа 2021 года 15:32
Дивидендная доходность акций "ТГК-1" за 2021 год может превысить 10%, сообщается в аналитическом материале Sber CIB. Аналитики инвестбанка подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ТГК-1, потенциал роста котировок бумаг, по их мнению, составляет почти 50% на горизонте 12 месяцев. "Совокупные... читать дальше
.06 августа 2021 года 15:07
Акции Johnson & Johnson и Abbott Laboratories интересны для покупки в долгосрочный инвестиционный портфель, считает считает эксперт BCS Express Никита Покровский. Котировки бумаг показывали устойчивость в периоды спадов на рынке и в перспективе демонстрировали опережающий рост, отмечает... читать дальше
.06 августа 2021 года 14:25
Инвесторам стоит обратить внимание на акции CSX, Kansas City Southern, Union Pacific и Norfolk Southern - BCS Express
Инвесторам стоит обратить внимание на акции компаний-операторов железных дорог США - CSX Corporation, Kansas City Southern, Union Pacific Corp. и Norfolk Southern Corp., говорится в аналитическом материале BCS Express. "Акции компаний-операторов железных дорог США - выбор инвесторов, которые... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.