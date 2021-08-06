BCS Express открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 7000 руб

BCS Express 6 августа 2021 года открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7000 рублей за штуку (и перекрытие дивидендного гэпа)". Цена входа: 6300 рублей или ниже; потенциальная доходность: 11,1%; горизонт инвестирования: 7 месяцев; стоп-лосс: ниже 6200 рублей, говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитик Игорь Галактионов приводит ряд факторов в пользу покупки бумаги:

- Средняя цена на нефть в рублях за первые 7 месяцев 2021 года составила 4920 руб. и может оказаться на рекордных уровнях выше 5000 руб. по итогам полного года. Это позволяет ожидать щедрых дивидендов от "ЛУКОЙЛа", дивидендная политика которого достаточно прозрачна и привязана к свободному денежному потоку. "За I квартал компания уже заработала около 211 руб. на акцию. За II квартал результаты с большой вероятностью будут еще лучше, а во II полугодии дополнительную поддержку финансовым показателям может оказать увеличение добычи в рамках смягчения сделки ОПЕК+", - отмечает эксперт.

- Статистически среднее время закрытия дивидендного гэпа по акциям компании с 2011 года составляет 18 торговых дней. Средний размер максимальной просадки до момента закрытия гэпа составляет 6,4%. На текущий момент прошло уже 26 дней, а просадка составляет 10,2%. Это позволяет предположить перепроданность и ожидать восстановления в ближайшие дни.

- Техническая картина располагает к покупкам. После остановки коррекции по нефти акции формируют отскок, который может ускориться при пробое наклонного сопротивления. "Дальнейший подъем к уровню 6450 руб. и его пробой сформирует на старших "тайм-фреймах" фигуру "двойное дно" и будут подтверждающим сигналом к зарождению новой растущей волны. При этом сейчас цены все еще остаются привлекательными, а уровень 6200 руб. позволяет при необходимости ограничить убытки с помощью размещения стоп-приказа", - пишет Галактионов.

Обращает внимание аналитик и на возможные риски:

- Более глубокая коррекция цен на нефть. В таком сценарии вероятен кратковременный спуск ниже 6200 руб., хотя растущие перспективы на среднесрочном горизонте могут сохраниться.

- Регуляторные риски, связанные с налоговой нагрузкой на нефтяные компании.

- Общерыночная коррекция.

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