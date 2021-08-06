Дивдоходность акций ТГК-1 за 2021г может составить около 9% - ПСБ

Дивидендная доходность акций "ТГК-1" за 2021 год может составить около 9%, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Увеличение потребления электроэнергии и рост цен на нее благоприятно отразились на финансовых результатах ТГК-1 по МСФО за первое полугодие. Полагаем, что сильная конъюнктура на рынке электроэнергии сохранится и во втором полугодии, что позволит компании продемонстрировать сильные финансовые результаты по итогам всего 2021 года и обеспечить привлекательную дивидендную доходность - около 9% (при текущих котировках)", - отмечают эксперты ПСБ.

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