Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчёт по занятости в США и данные по инфляции в России:

- В центре внимания мировых рынков отчёт Минтруда США по занятости вне сельского хозяйства (15:30 МСК).

- В России выйдут данные по инфляции за июль (19:00 МСК).

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