Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы в диапазоне 3820-3845п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу в диапазоне 3820-3845 пунктов, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3820-3845 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3810, 3800 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3850, 3870 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанный утренний внешний фон", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

Участники российских торгов во второй половине пятницы будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает Манжос. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать публикация большого блока июльских статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда в США (15:30 МСК).

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