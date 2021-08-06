BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции NextEra Energy с целью $80

BCS Express закрыл торговую идею "покупать акции NextEra Energy по цене $74,4 за штуку с целью $80 на срок до 4 месяцев", открытую 21 мая 2021 года, в связи с достижением цели, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"5 августа акции компании NextEra Energy добрались до цели на уровне $80. Доходность составила 7,5%, а с учетом дивидендов - 8%, за 2,5 месяца. В бумаге остается некоторый потенциал относительно консенсус-прогноза, который находится в районе $90. NextEra Energy - "дивидендный аристократ". Средний прирост выплат за 5 лет - 12,7% годовых. Следующая экс-дивидендная дата - 26 августа. Долгосрочный взгляд на акции компании остается умеренно позитивным. Инвестиционная идея может быть открыта вновь в случае коррекции котировок".

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