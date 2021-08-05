Возможно краткосрочное усиление рисков коррекции вниз цены золота - Saxo Bank

Возможно усиление рисков коррекции вниз цены на золото в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии Saxo Bank.

"Золото в среду сильно подорожало за счет слабых данных о занятости от ADP, но потеряло весь прирост после выхода высокого индекса ISM в услугах и "ястребиного" выступления Клариды, которые подняли американский доллар и отвели реальную доходность 10-летних облигаций от рекордного минимума, - отмечают аналитики. - Вероятность того, что доходности уже прошли минимум цикла, может в короткой перспективе усилить риски снижения для золота, поскольку рынок может решить, что оно также не отреагирует на рост доходностей, как проигнорировало их недавний провал. После неудачи четвертой попытки прорвать сопротивление выше $1830 за тройскую унцию цена золота рискует попробовать уровень поддержки $1792. Вслед за золотом такой же резкий откат испытало и серебро, повышая вероятность ликвидации длинных позиций. Очень многое будет зависеть от пятничного отчета о занятости в США".

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