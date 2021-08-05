"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций Match Group до $175 на горизонте года

Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную цену акций Match Group Inc. на горизонте года со $165 до $175 за штуку в связи с уверенными позициями эмитента в своем секторе и устойчивом расширении аудитории, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Компания Match Group Inc., разработчик популярных онлайн-сервисов для знакомств, продемонстрировала сильные квартальные результаты, констатирует эксперт инвесткомпании Михаил Денисламов.

Выручка компании выросла на 27% г/г, до $708 млн, при прогнозе $693 млн. База пользователей, оплачивающих различные сервисы компании, расширилась до 15 млн (+15% г/г). Средняя выручка с подписчика на платные сервисы поднялась до $15,46 (+10% г/г).

Маржинальность Match Group немного снизилась (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), но это совпало с ожиданиями рынка, отмечает Денисламов.

Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 37% против прошлогоднего значения 41%. Скорректированная EBITDA выросла на 15%, до $263 млн. Снижение прибыльности обусловлено маркетинговыми расходами и растущими вложениями в процесс разработки, указывает аналитик "Фридом Финанс".

"В конце второго квартала Match Group закрыла сделку по приобретению южнокорейской компании Hyperconnect, которая владеет сервисами для онлайн-дейтинга Azar и Hakuna Live. Мы позитивно оцениваем перспективы интеграции компаний и ожидаем положительного синергетического эффекта", - отмечает Денисламов.

"Выручку за третий квартал Match Group прогнозирует в диапазоне $790-805 млн, что выше текущего консенсуса в $756 млн. Этот прогноз учитывает доходы от Hyperconnect в объеме $55-60 млн. Без учета этой составляющей оценка самой компании оказывается ниже общерыночных ожиданий. Скорректированную EBITDA по итогам июля-сентября менеджмент закладывает в диапазоне $275-280 млн. Текущие ожидания были чуть выше ($287 млн), но мы оцениваем прогнозы компании и комментарии менеджмента позитивно. В целом за 2021 год компания ожидает выручку в диапазоне $3,00-3,025 млрд (консенсус-прогноз - $2,9 млрд)", - указывает эксперт инвесткомпании.

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