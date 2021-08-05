Бумаги Siemens интересны для долгосрочного инвестирования - BCS Express

Бумаги Siemens AG представляют интерес для долгосрочного вложения, особенно для инвесторов хранящих свои сбережения в евро, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

Немецкий конгломерат Siemens AG отчиталcя о результатах финансовой деятельности за II квартал 2021 года, и результаты оказались значительно лучше прогнозов аналитиков, отмечает Покровский. Бумаги компании, по его мнению, интересны как с фундаментальной, так и с технической стороны.

Эксперт уверен, что совокупность факторов будет на стороне роста финансовых показателей и стоимости котировок акций компании в среднесрочной перспективе. "Динамика цены бумаг Siemens против индекса немецких акций с середины июля сигнализирует о начале роста, что делает акции конгломерата привлекательными для приобретения в сравнении с рынком в целом", - пишет он.

"Техническая картина сформировала сигнал на покупку. Инвестору можно дождаться коррекции до диапазона 137-139,5 евро. Целевые ориентиры - около 150-152 евро. Потенциальная доходность может составить 11%. Позицию можно удерживать и дальше, до тех пор пока технические индикаторы не начнут сигнализировать о потенциальном развороте цены бумаги", - указывает аналитик инвесткомпании.

Консенсус-прогноз аналитиков Refinitiv по котировкам акций Siemens находится на уровне $157,6 за штуку, что выше текущей цены на 10%, отмечает Покровский.

Siemens AG - немецкий конгломерат, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи.

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