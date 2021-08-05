BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены бумаг Норникеля

Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок бумаг ГМК "Норильский никель", говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Норникель" представил сильный отчет по МСФО за I полугодие 2021 года, оказавшийся лучше консенсус-прогноза, констатирует аналитик Дмитрий Пучкарев.

"Влияние подтопления рудников на выручку в I полугодии оказалось не таким сильным, благодаря реализации накопленных запасов. Значительный рост показателя в годовом сопоставлении обусловлен улучшением конъюнктуры на ключевых рынках. Рост цен обусловил улучшение EBITDA, чистой прибыли. Кратный рост к предыдущему году связан с низкой базой I полугодия 2020 года, когда компания создала резерв под ущерб от аварии на ТЭЦ-3. Сильная просадка по FCF связана одновременно с тремя факторами: выплатой штрафа за разлив топлива, ростом капзатрат и увеличением чистого оборотного капитала. Компания рассчитывает на нормализацию ЧОК во II полугодии, поэтому можно ждать восстановления FCF к концу года", - отмечает эксперт.

Долгосрочный взгляд на бумаги "Норникеля" умеренно позитивный, указывает аналитик инвесткомпании. "Учитывая восстановление работ на Октябрьском и Таймырском рудниках, рост объемов производства во II полугодии может частично компенсировать негативный эффект на прибыль со стороны увеличения экспортных пошлин. Ключевой фактор неопределенности сейчас - иск Росрыболовства на 58,7 млрд руб. Есть вероятность, что итоговая сумма будет значительно ниже, но оценить этот момент возможным не представляется", - пишет он.

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