Возможен краткосрочный рост котировок акций Ростелекома - "Велес Капитал"

Возможен рост котировок обыкновенных акций "Ростелекома" в краткосрочной перспективе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Ростелеком" в четверг представил финансовые результаты за второй квартал 2021 года по МСФО лучше консенсуса. C технической точки зрения обыкновенные акции компании восстанавливаются от минимумов с конца 2020 года и выходят из зоны среднесрочной перепроданности. На дневном графике бумаги пересекли среднюю полосу Боллинджера (район 95 руб.), что открывает им дорогу к 99 руб. (верхняя полоса Боллинджера). Район важных среднесрочных сопротивлений при этом расположен у 100,80-102,50 руб.: до закрепления выше указанных отметок лучше не рассчитывать на продолжительный рост. ADX в целом не противоречит развитию краткосрочного повышения. Покупатели выглядят вполне готовыми к тому, чтобы поднять бумаги с минимумов", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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