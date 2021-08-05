"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Entergy

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Entergy с прогнозной ценой $119,59 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,31% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Электроэнергетическая компания Entergy отчиталась за второй квартал 2021 года в среду, 4 августа. Скорректированный EPS компании составил $ 1,34 (минус 4,29% г/г), не дотянув до консенсуса в $1,40. Выручка Entergy в апреле-июне составила $ 2,82 млрд (+17,01% г/г).

Продажи компании подтвердили тренд восстановления энергопотребления, отмечает эксперт Александр Ковалев. Так, потребление промышленного сектора выросло на 7,1% г/г и превысило уровень допандемийного 2019 года. Коммерческие продажи также продолжили восстанавливаться (+4,9% г/г) на фоне возвращения сотрудников компаний в офисы.

При этом аналитик инвесткомпании обращает внимание, что операционные расходы Entergy также выросли на фоне масштабирования программ технического обслуживания и ремонтов оборудования, а также более высокой доли неатомной генерации в миксе э/э за квартал. Рост операционных расходов на 1 МВт*ч составил 7,6% г/г.

Компания по результатам квартала подтвердила прогноз по скорректированному EPS за квартал в диапазоне $5,8-6,1 и долгосрочный ожидаемый темп роста EPS на 5-7% ежегодно.

"Среди значимых для компании результатов отметим отчет Moody's, в котором рейтинговая компания отразила усилившийся профиль бизнеса Entergy на фоне постепенного выхода из сегмента EWC. Moody's понизила порог по ряду показателей компании, отразив снижающиеся риски в связи с ростом доли регулируемого бизнеса Entergy, что позволит снизить стоимость будущих долговых обязательств компании", - указывает Ковалев.

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