Цена золота, скорее всего, останется в диапазоне $1800-1820/унц. в четверг - Sber CIB

Цена на золото, скорее всего, останется в диапазоне $1800-1820 за тройскую унцию в четверг, говорится в комментарии аналитика Sber CIB Андрея Чернышева.

"Участники рынка золота ждут в четверг публикации экономического бюллетеня ЕЦБ, отчета по торговому балансу США за июнь и еженедельной статистики по заявкам на пособие по безработице. Ожидается, что число первичных заявок за последнюю неделю составило 383 тыс. Тем не менее волатильность цен на золото, вероятно, будет ограничена, поскольку инвесторы ждут еще и пятничные данные по занятости вне сельского хозяйства в США (консенсус-прогноз предполагает, что их число выросло на 870 тыс.) Мы ожидаем, что цены на золото в четверг останутся в диапазоне $1800-1820 за тройскую унцию", - отмечает аналитик инвестбанка.

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