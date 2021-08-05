Риски ухода цены нефти ниже $70/барр. пока остаются - Банк "Санкт-Петербург"

Риски ухода цены нефти марки Brent ниже $70 за баррель пока остаются, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Основной негатив на нефтяном рынке продолжает быть связанным с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией. Число заражений в США продолжает расти, а в Азии вводятся все более жесткие ограничения. Данные по нефтяным запасам от Минэнерго США оказали дополнительное давление на котировки. При этом усиливающееся напряжение на Ближнем Востоке снижает вероятность возврата иранской нефти на рынок. В целом снова возможен уход котировок нефти марки Brent ниже $70 за баррель", - отмечают аналитики банка.

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