"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с прогнозной ценой 700 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с прогнозной ценой 700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 53%, стоп-приказ: 425 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"На фоне роста нефти марки Brent выше $70 за баррель ранее некоторые нефтегазовые компании России отстали от динамики. Текущее расхождение существенно отражает недооценку стоимости "Татнефти". Добыча компании в январе-июле 2021 года увеличилась год к году на 536,2 тысячи тонн - до 15,633 млн тонн. По группе "Татнефть" добыча увеличилась на 520,7 тысячи тонн и составила 15,806 млн тонн. С учетом текущих показателей стоит ожидать высокие промежуточные дивиденды за первое полугодие 2021 года, что также поддержит котировки акций", - отмечают эксперты "Финама".

"С технической точки зрения бумага находится на сильном уровне поддержки. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 700 рублей. При покупке на 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 425 рублей риск на портфель составит 0,45%", - указывают в инвесткомпании.

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