"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Walt Disney с прогнозной ценой $200

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walt Disney Co. с прогнозной ценой $200 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-9 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,6%, стоп-приказ: $164, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Стремительный рост числа пользователей стримингового сервиса позволил компании успешно адаптироваться в условиях пандемии. Таким образом, констатируют аналитики, медиаконгломерат смог диверсифицировать свой доход и частично компенсировать падение денежных потоков от традиционных направлений.

Постепенное снятие ограничительных мер позволит компании восстановить доходы от традиционных активов - парков развлечений и отелей по всему миру.

"До пандемии Walt Disney стабильно вознаграждал дивидендными выплатами своих акционеров. В мае 2020 года выплаты были приостановлены из-за снижения доходов на фоне распространения коронавируса. Мы ожидаем возобновления дивидендных выплат, что поддержит котировки акций компании", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения бумага движется в рамках восходящего тренда. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $200. При покупке на 15% и выставлении стоп-заявки на уровне $164 риск на портфель составит 0,8%", - указывают в "Финаме".

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