Возможно сохранение ставки ЦБР на уровне 6,5% в сентябре - Росбанк

Возможно сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 6,5% по итогам заседания в сентябре текущего года, считают аналитики Росбанка.

"За период c 27 июля по 2 августа ИПЦ снизился на 0,06% (по данным Росстата) - эта динамика вернула годовую оценку инфляции к отметке 6,40% г/г. Понижательное давление на ИПЦ во многом обусловлено сезонным снижением цен на плодоовощную продукцию (минус 3,1% н/н), а также замедлением роста цен на стройматериалы. За последнюю неделю цены на товары в потребительской корзине показали неоднородную динамику. Среди продуктов питания различные виды мяса и мясная продукция подорожали на 0,2-0,4% н/н. Отдельно стоит отметить продолжающийся рост цен на бензин (+0,2% н/н), - указывают эксперты в своем комментарии. - Помимо недельных данных, большую значимость на текущей неделе будет иметь месячная статистика по итогам июля. От нее мы ожидаем чуть больше деталей по проблемным сегментам - сфере туризма, стройматериалам. Годовая оценка по итогам июля может составить 6,5-6,7% г/г, однако в свете замедления роста цен в начала августа, не видим поводов для беспокойства в случае отклонения к верхней границе диапазона (6,6-6,7% г/г). Впереди предстоит еще целый месяц с потенциальным "дефляционным" давлением на цены продуктов питания, поэтому сохранение ключевой ставки на уровне 6,5% на сентябрьском заседании пока видится базовым сценарием".

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