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05 августа 2021 года 12:46
"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Southern
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Southern Co. с прогнозной ценой $71,57 за штуку, что предполагает потенциал роста 11,60% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Southern, один из ведущих игроков в коммунальном секторе США, опубликовал свои результаты за второй квартал в четверг, 29 июля. Скорректированный EPS составил $ 0,84 (+7,69% г/г), что оказалось выше консенсуса $ 0,79. "Основными факторами роста прибыли во втором квартале 2021 года (по сравнению с 2020 годом) стали повысившийся спрос на э/э со стороны клиентов, а также устойчивый рост потребителей и благоприятные тарифные решения. Эти факторы были частично компенсированы более высокими расходами на не топливные расходы и техническое обслуживание на фоне восстановления масштабов технических процессов. На прибыль за второй квартал 2021 года также существенно повлияли расходы размере $343 млн после налогов, связанные с задержкой строительства блоков 3 и 4 АЭС Vogtle, которые успешно завершили тестовые запуски", - отмечает эксперт "Финама" Александр Ковалев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-SOUTHERN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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