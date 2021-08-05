"Финам" рекомендует покупать бумаги CVS Health с прогнозной ценой $95,7

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать бумаги CVS Health Corp. с прогнозной ценой $95,7 за штуку на горизонте 9 месяцев, что предполагает потенциал роста около 16,45% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Результаты отчета CVS Health за второй квартал 2021 года превзошли наши ожидания. При прогнозируемом росте выручке на 7,98% г/г (до уровней $70,56 млрд) в действительности она подскочила до $72,62 млрд (рост 11,13% г/г). Что касается чистой прибыли, то компания ожидаемо показала снижение метрики за счет эффекта высокой базы годом ранее. Однако оно оказалось меньше, чем прогнозировалось нами. Чистая прибыль составила $3,21 млрд (падение на 7,55% г/г) против ожидаемой $2,75 млрд (падение на 20,77% г/г). Драйвером результатов стало лидерство компании в администрировании вакцин и тестов COVID-19. Стоит отметить, что показатель сопоставимых продаж (LFL-Sales) вырос на 12,3% г/г - рекордный показатель за долгое время", - указывает эксперт инвесткомпании Артемий Шамшуков.

Также аналитик обращает внимание, что CVS Health продолжает снижать свою долговую нагрузку после крупного приобретения страховой компании Aetna в 2018 году.

Акции компании CVS Health, по мнению Шамшукова, остаются недооцененными относительно своих конкурентов по сектору.

CVS Health Corp. - американская фармацевтическая и медицинская компания.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.