"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Public Service

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Public Service Enterprise Group с прогнозной ценой $70,14 за штуку, что предполагает потенциал роста 10,44% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Public Service Enterprise Group, электроэнергетическая компания из штата Нью-Джерси, отчиталась за второй квартал во вторник, 3 августа. Скорректированный EPS компании составил $ 0,70 (минус 11,39% г/г), что совпало с прогнозом Уолл-Стрит, отмечает эксперт Александр Ковалев.

Несмотря на снижение квартального EPS г/г, компания немного повысила нижнюю границу прогноза по годовой прибыли на акцию с $ 3,35 до $ 3,40: теперь показатель ожидается в диапазоне $ 3,40-3,55. Обновленный прогноз отражает вступление в силу 1 августа нового тарифа для услуг по передаче: разрешенный ROE будет снижен до 9,90% с 11,18%, что снизит выручку на примерно $100 млн до налогов, указывает Ковалев.

Положительно на выручку повлияла погода, которая во втором квартале 2021 года была значительно теплее по сравнению со вторым кварталом 2020 года, с индексом температуры и влажности на 34% выше нормы. Кроме того, отмечает аналитик инвесткомпании, экономика Нью-Джерси продолжила восстанавливаться во втором квартале, увеличив общий объем продаж электроэнергии, нормализованный по погодным условиям, примерно на 4% по сравнению со вторым кварталом 2020 года, пришедшимся на разгар ограничений, связанных с COVID-19.

Негативное влияние на консолидированную чистую прибыль компании оказали результаты сегмента PSEG Power, скорректированный EPS которого упал почти на 60% под давлением возросших затрат на ремонт и обслуживание, а также снижением выработки АЭС Хоуп-Крик на фоне весенних работ по дозагрузке топлива, указывает эксперт "Финама".

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