Риски более глубокого снижения котировок акций Uber пока сохраняются - BCS Express

Риски более глубокого снижения котировок акций Uber Technologies сохраняются в краткосрочной перспективе, сообщается в комментарии BCS Express.

Uber опубликовала 4 августа финансовые результаты за II квартал 2021 года В течение основной торговой сессии котировки акций компании упали на 2,3%, а после закрытия основной сессии снизились еще на 4,6%, констатируют аналитики инвесткомпании, на фоне слабых результатов по EBITDA.

"В середине февраля в котировках акций Uber был установлен исторический максимум, после чего началась нисходящая тенденция. Одним из факторов для снижения является давление пандемии и появление новых штаммов. Да, компания нивелирует сокращения сегмента такси с помощью доставки еды и прочего, но этого недостаточно для стабильного роста как финансовых показателей, так и котировок. С технической стороны на дневном графике акции Uber перепроданы по индикатору RSI, недельный также стремится к этой области. Давление продавцов может усилиться, что приведет к тесту $37. Пробой уровня сверху вниз откроет дорогу к $34,5. При этом акции могут перейти в боковое направление, - указывают эксперты BCS Express. - Входить в позицию от текущих уровней рискованно, так как драйверов для роста пока нет. Когда появятся признаки восстановления, тогда и стоит искать точки входа".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.