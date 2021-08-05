Возможна коррекция вниз по индексу Мосбиржи в четверг утром - "Алор Брокер"

Возможна небольшая коррекция вниз по индексу Мосбиржи в четверг утром, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Отечественному рынку акций сложно будет продолжить рост "широким фронтом" на фоне сложившейся ситуации с ценами на нефть. На дневном графике индекса Мосбиржи прослеживается линия поддержки восходящего тренда от 19 июля. Сейчас она проходит в районе 3780 пунктов. Но данная поддержка очень слабая, и особых надежд на нее питать не стоит. Внешний фон в четверг утром нейтральный, не исключена небольшая коррекция индекса Мосбиржи в первой половине дня", - отмечает главный аналитик Алексей Антонов.

"Вместе с тем продолжаем позитивно смотреть на акции металлургов, хотя и по ним могут пройтись небольшие распродажи из-за "китайского фактора". При улучшении внешнего фона Сбербанк начнет бороться за сопротивление в районе 317 руб. Возможно, в ближайшие дни акции сырьевых компаний получат поддержку от ослабления рубля. Минфин объявил, что в период с 6 августа по 6 сентября ЦБ будет покупать для него валюту в рамках бюджетного правила на 14,4 млрд руб. в день (это на 0,9 млрд больше, чем сейчас)", - указывает эксперт инвесткомпании.

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