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05 августа 2021 года 09:21
Возможен рост цены акций Сургутнефтегаза до 35-35,5 руб. в ближайшее время - BCS Express
Возможен рост котировок обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" до уровней 35-35,5 руб. в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Волна роста котировок обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" в среду (+3,3%) не объясняется какими-либо фундаментальными факторами. В корпоративном плане ничего не происходит, но акции показывают сильные движения. Мы уже отмечали, что обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" отличаются собственной уникальной динамикой, которая оторвана от общерыночных тенденций. Резкие движения могут происходить без новостей и влияния внешних факторов. Подъем при падающей нефти - очередное доказательство. Поэтому при анализе перспектив приходится опираться лишь на технические моменты, - пишет аналитик инвесткомпании. - Сейчас котировки отскочили от ключевой области поддержки, которая дважды с прошлой осени выступала точкой разворота. На предыдущей неделе уже была предпринята попытка ускорения роста, но она быстро была отыграна. Сейчас мы видим еще один импульс. Пока котировки находятся выше 33 руб., локальная восходящая тенденция останется актуальной. Ближайшие уровни торможения лишь около 35-35,5 руб." Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-СУРГУТНЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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