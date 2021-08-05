.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в четверг - BCS Express
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
05 августа 2021 года 09:01
Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в четверг - BCS Express
Вероятно нейтральное начало торговой сессии по индексу Мосбиржи в четверг, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. Российский рынок акций продолжает выглядеть устойчиво, несмотря на значительное снижение нефтяных котировок, констатирует аналитик инвесткомпании. "В такой ситуации нефтяной сектор остается среди отстающих, однако масштаб падения ключевых "фишек" незначительный. Чуть "лучше рынка" накануне вновь торговался финансовый сектор. Положительный взгляд на обыкновенные акции Сбербанка и ВТБ сохраняется", - отмечает Карпунин. "Объемы торгов по-прежнему остаются низкими. В среду в акциях индекса Мосбиржи наторговали на 63 млрд руб. То есть нельзя сказать, что устойчивость нашего рынка к внешним негативным факторам обеспечена крупными покупками. Скорее просто нет желающих активно выходить из акций. Плюс сказывается сезонный фактор. Август - традиционно самый "отпускной" месяц", - обращает внимание эксперт BCS Express. Среднесрочные ориентиры по индексу Мосбиржи по-прежнему находятся в районе 4000 пунктов, считает Карпунин. "На их быстрое достижение пока рассчитывать сложно, несмотря на то, что российский рынок выглядит весьма устойчиво. Трендовая поддержка расположена около 3730 пунктов и выступает ближайшей реперной точкой, спуск ниже которой укажет на смену продолжительной восходящей тенденции", - отмечает аналитик. Отчеты по МСФО за II квартал в четверг опубликуют "Норникель", "Ростелеком", Evraz и "ТГК-1". Состоится заседание совета директоров Банка "Санкт-Петербург". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
05 августа 2021 года 14:25
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, вероятно, в диапазоне 4370-4430 пунктов, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционной компании "Фридом Финанс" Анны Пильгуновой. "Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс... читать дальше
.05 августа 2021 года 13:56
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с прогнозной ценой 700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 53%, стоп-приказ: 425 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "На фоне роста нефти марки... читать дальше
.05 августа 2021 года 13:33
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walt Disney Co. с прогнозной ценой $200 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-9 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,6%, стоп-приказ: $164, говорится в комментарии инвестиционной компании. Стремительный рост числа... читать дальше
.05 августа 2021 года 13:13
Возможно сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 6,5% по итогам заседания в сентябре текущего года, считают аналитики Росбанка. "За период c 27 июля по 2 августа ИПЦ снизился на 0,06% (по данным Росстата) - эта динамика вернула годовую оценку инфляции к отметке 6,40% г/г. Понижательное... читать дальше
.05 августа 2021 года 12:46
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Southern Co. с прогнозной ценой $71,57 за штуку, что предполагает потенциал роста 11,60% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Southern, один из ведущих игроков в коммунальном секторе США, опубликовал... читать дальше
.05 августа 2021 года 12:15
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать бумаги CVS Health Corp. с прогнозной ценой $95,7 за штуку на горизонте 9 месяцев, что предполагает потенциал роста около 16,45% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Результаты отчета CVS Health за второй квартал 2021 года... читать дальше
.05 августа 2021 года 11:53
Рост на рынке акций в четверг, вероятно, будет ограничен бумагами финансового и горно-металлургического секторов - Альфа-банк
Рост на российском рынке акций в четверг, вероятно, будет ограничен бумагами финансового и горно-металлургического секторов, говорится в комментарии Альфа-банка. "Динамика российского рынка акций в четверг будет весьма сдержанной под давлением жестких комментариев официальных лиц ФРС в среду... читать дальше
.05 августа 2021 года 11:33
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Public Service Enterprise Group с прогнозной ценой $70,14 за штуку, что предполагает потенциал роста 10,44% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Public Service Enterprise Group, электроэнергетическая... читать дальше
.05 августа 2021 года 11:04
Покупка акций TotalEnergies, Sanofi и Anheuser-Busch InBev (AB InBev) представляет интерес для инвесторов в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Французские и бельгийская бумаги, торгующиеся на СПБ Бирже, дают интересную возможность региональной и валютной... читать дальше
.05 августа 2021 года 10:39
Вероятна консолидация курса рубля к доллару около уровня 73 руб./$1 в ближайшее время, говорится в комментарии "Локо-Инвеста". "Объем покупок валюты в рамках бюджетного правила в августе составит 315,9 млрд руб. против 296 млрд руб. в июле, но вновь более четверти этой суммы пришлось на ошибку... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.