"Финам" рекомендует покупать акции Morgan Stanley с прогнозной ценой $112,3

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Morgan Stanley с прогнозной ценой $112,3 за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста 16,3% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Слабая зависимость от традиционного банковского бизнеса позволила Morgan Stanley удачно пройти через кризисный 2020 год, показав заметный рост выручки и прибыли, результаты текущего года также выглядят весьма уверенно, констатирует эксперт инвесткомпании Игорь Додонов.

"На фоне продолжающегося восстановления экономической активности в мире можно ожидать сохранения бума IPO, увеличения числа размещений долговых бумаг, дальнейшего повышения активности в сфере M&A. И Morgan Stanley продолжит выигрывать от развития данных тенденций. Также Morgan Stanley в текущем году возобновил buyback, вдвое повысил размер квартального дивиденда. Дивидендная доходность акций банка заметно превышает средний уровень по сектору", - отмечает аналитик.

Основные риски, по мнению Додонова, связаны с новым существенным ухудшением экономической и рыночной конъюнктуры, что может привести к снижению активности клиентов и спроса на продукты и услуги банка, возникновению убытков от переоценки инвестиционных портфелей, негативному влиянию на финансовую позицию банка.

Morgan Stanley - крупный международный финансовый холдинг с упором на инвестбанковские услуги и услуги управления капиталом. Банк обладает крупнейшим в мире брокерским бизнесом, а также является лидером по количеству организуемых IPO.

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