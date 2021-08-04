"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ConocoPhillips

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "держать" для акций ConocoPhillips с прогнозной ценой $64,7 за штуку, что предполагает потенциал роста 14,2% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips представила отчёт за второй квартал 2021 года. Выручка нефтяника выросла на 154,3% г/г (до $ 10,21 млрд), скорр. EBITDA - на 80,6% г/г (до $ 7,8 млрд). Скорр. чистая прибыль на акцию стала положительной и достигла $ 1,27.

"Как и других нефтяников, драйверами роста результатов ConocoPhillips стали рост цен на нефть и газ. Их средние цены реализации за год выросли на 161% и 29% соответственно. При этом напомним, что у ConocoPhillips нет своей нефтепереработки, в связи с чем волатильность финансовых результатов в зависимости от динамики цен на углеводороды у компании сильнее, чем у аналогов. Также поддержало рост выручки увеличение объёма добычи углеводородов на 61,9% г/г, что связано с крайне низкой базой прошлого года, покупкой Concho Resources и возобновлением добычи в Ливии, - пишет эксперт Сергей Кауфман. - На наш взгляд, отчётность ConocoPhillips выглядит нейтрально. Ключевой показатель свободного денежного потока оказался выше прогноза, но роста выплат акционерам за этим не последовало. Кроме того, всего месяц назад ConocoPhillips обновил свою стратегию, в которой и были сосредоточены все позитивные сюрпризы. Спустя месяц оценивать прогресс в стратегии не имеет смысла, в связи с чем первые новости в этом направлении можно ожидать только по итогам третьего квартала".

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