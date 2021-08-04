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04 августа 2021 года 13:52
Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4400-4450п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4400-4450 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка закрылся в непосредственной близости от исторического максимума. Индикатор RSI по-прежнему формирует тройную "медвежью" дивергенцию. Угроза краткосрочной коррекции сохраняется, но для реализации негативного сигнала индекс широкого рынка должен опуститься ниже поддержки, расположенной на отметке 4370 пунктов. Во вторник этот уровень был удержан "быками", поэтому склонность "бенчмарка" к росту сохраняется", - указывает аналитик Сергей Пигарев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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