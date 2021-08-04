Бумаги X5 интересны для спекулятивной покупки - "КИТ Финанс Брокер"

Бумаги X5 Retail Group интересны для спекулятивной покупки в ожидании публикации финансовых результатов за II квартал 2021 года, говорится в обзоре "КИТ Финанс Брокер".

"Мы считаем, что X5 Retail Group продолжает занимать доминирующее положение в отрасли, по всем параметрам лучше конкурентов, а также технологичнее. Рекомендуем покупать спекулятивно акции X5 в ожидании публикации сильных финансовых результатов за II квартал 2021 года по МСФО с целевым ориентиром 2600 рублей за бумагу. Долгосрочная цель - 3000 рублей", - указывают эксперты инвесткомпании.

X5 Retail Group - российская ведущая компания современной розничной торговли, которая создаёт, развивает и управляет портфелем брендов сетевых продуктовых магазинов.

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