Возможно закрепление рубля на уровнях 72,50-73 руб./$1 в ближайшее время - "Локо-Инвест"

Возможно закрепление рубля на уровнях 72,50-73 руб./$1 в ближайшее время, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Относительно конкурентов рубль выглядит вполне уверенно, а по-прежнему популярная среди иностранцев (да и многих локальных участников) история смены сезонности с "минуса" на "плюс" в перспективе до конца текущего года будет поддерживать позитивный настрой в отношении рубля. В среду ждем сообщений Минфина о покупках валюты в августе, но негатива от этого не ожидается. Поэтому рубль в обозримой перспективе вполне способен закрепиться на уровнях 72,50-73 руб./$1 без новых "шоков" извне", - отмечает Полевой в своем комментарии.

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