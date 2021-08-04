ПСБ рекомендует покупать акции Мосбиржи с прогнозной ценой 206 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Московской биржи" с прогнозной ценой на уровне 206 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в июле 2021 года увеличился на 10,4% г/г и составил 87,3 трлн рублей, констатируют эксперты ПСБ. Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в июле вырос на 6,3% г/г, на срочном рынке - на 40,4% г/г, на валютном рынке сократился на 6% г/г.

"Мосбиржа" остается ключевым бенефициаром роста интереса инвесторов к фондовому рынку и, как следствие, увеличения объема торгов. Ожидаем крепких финансовых результатов компании по итогам шести месяцев. Рекомендация - "покупать", целевой уровень - 206 рублей за бумагу", - указывают аналитики.

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