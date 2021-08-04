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04 августа 2021 года 10:07
Цена нефти останется в диапазоне $72-74/барр. при отсутствии негативных драйверов - BCS Express
Котировки нефти марки Brent могут остаться в диапазоне $72-74 за баррель в ближайшее время в случае отсутствия новых негативных драйверов, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игорь Галактионов. "Цены на нефть остаются под давлением из-за вспышки COVID-19 в Китае, где были ужесточены карантинные меры в 15 провинциях. Не ясно, как долго продляться ограничения и какой эффект они окажут на спрос в стране, которая является вторым крупнейшим потребителем топлива в мире. Это стимулирует участников рынка сокращать риски и закрывать длинные позиции по нефти, пока цены выглядят относительно высокими, - пишет аналитик. - Предсказать, как дальше будет развиваться ситуация с уровнем заболеваемости, сложно. Однако с учетом жестких мер, которые предпринимает Китай, а также набирающей обороты вакцинации, можно предположить, что слишком долго вспышка не продлится и рынок нефти останется сильным. К тому же при необходимости страны ОПЕК+ могут отложить запланированный до конца 2021 года рост добычи, чтобы сбалансировать предложение в случае ухудшения прогнозов по спросу. При таком развитии событий цены на нефть могут оставаться относительно высокими. В настоящий момент ценовой диапазон $72-74 за баррель выглядит вполне справедливым, если не появится новых негативных драйверов. Среди таких факторов можно отметить усугубление ситуации с COVID-19 в Китае или Индии, а также рост иранской добычи в случае снятия санкций США". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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